DÜNYADAN

Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:04:04

  • 1 Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı
    1 | 42

    Genç oyuncu Ariel Winter, 6 aydır mutlu bir ilişki yaşadığı sevgilisine olan aşkını her fırsatta haykırıyor.

  • 2 Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı
    2 | 42

    19 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu saklamaktansa, paylaşmayı tercih eden ünlülerden... Genç oyuncu, sevgilisiyle öpüştüğü bu fotoğrafı, Instagram'daki 3.2 milyon takipçisiyle paylaştı.

  • 3 Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı
    3 | 42

     

    Ariel Winter, fotoğraf açıklaması olarak Vancouver'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla çok iyi vakit geçirdiğini yazdı. 

    Kendini "çok şanslı" olarak niteleyen ABD'li oyuncu, string bikinisiyle kıvrımlarını da gözler önüne serdi.

     

     

  • 4 Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı
    4 | 42

    Ariel Winter, 19 yaşındaki Kanadalı sevgilisiyle 6 aydır birlikte. Daha önce de uzun ilişkiler yaşayan Winter, bu kez aradığı mutluluğu bulmuş gibi görünüyor.

  • 5 Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı
    5 | 42

    Los Angeleslı güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın şovuna katılmıştı. Burada samimi açıklamalar yapan Winter, bir süre önce kendi evini aldığını ve sevgilisiyle birlikte yaşadıklarını açıklamıştı.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000