Ariel Winter sevgilisini öpmeye doyamadı

Genç oyuncu Ariel Winter, 6 aydır mutlu bir ilişki yaşadığı sevgilisine olan aşkını her fırsatta haykırıyor.
19 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu saklamaktansa, paylaşmayı tercih eden ünlülerden... Genç oyuncu, sevgilisiyle öpüştüğü bu fotoğrafı, Instagram'daki 3.2 milyon takipçisiyle paylaştı.
Ariel Winter, fotoğraf açıklaması olarak Vancouver'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla çok iyi vakit geçirdiğini yazdı.
Kendini "çok şanslı" olarak niteleyen ABD'li oyuncu, string bikinisiyle kıvrımlarını da gözler önüne serdi.
Ariel Winter, 19 yaşındaki Kanadalı sevgilisiyle 6 aydır birlikte. Daha önce de uzun ilişkiler yaşayan Winter, bu kez aradığı mutluluğu bulmuş gibi görünüyor.
Los Angeleslı güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın şovuna katılmıştı. Burada samimi açıklamalar yapan Winter, bir süre önce kendi evini aldığını ve sevgilisiyle birlikte yaşadıklarını açıklamıştı.