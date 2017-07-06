Sophie Turner
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Sophie Turner: Cinselliği diziden öğrendim!

Game of Thrones'un 'Sansa Stark'ı Sophie Turner'dan samimi açıklamalar

06 Temmuz 2017 Perşembe, 14:57:17 Güncelleme: 15:06:29

'Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 'Sansa Stark'ı Sophie Turner, cinselliği, cinsellik eğitimini dizi senaryosundan aldığını söyledi.

Sophie Turner, 12 yaşından beri rol aldığı fenomen yapım 'Game of Thrones' hakkında The Sunday Times'a röportaj verdi.

21 yaşındaki yıldız, 'Sansa Stark' karakterini canlandırdığı dizinin, oyunculuk yeteneklerini sergilemenin yanı sıra kendisi için öğretici olduğunu belirtti.

Yeni sezonu 16 Temmuz’da başlayacak dizinin kendisi için cinsellik okulu gibi olduğunu dile getiren İngiliz oyuncu, "Hayatımda bazı şeyleri ilk kez senaryoda okudum. ‘Aman Tanrım, insanlar bunu yapıyorlar mı? İnanılmaz’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Turner’ın canlandırdığı karakter, dizinin 5'inci sezonunda eşi 'Ramsay Bolton' tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Tecavüz sahneleri, dizinin hayranları arasında tartışma yaratmış, izleyicilerin bir bölümü diziyi seyretmeyi bırakacağını açıklamıştı.

 

  • Sophie Turner
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2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Yher zaman düşün karar ver
Kalan karakter : 2000
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