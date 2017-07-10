Dünyanın en seksi 50 kadını

İspanya'nın DT Magazin dergisi dünyanın en seksi kadınlarını seçti. Listenin zirvesinde Rus model Irina Shayk var...
50. Lady Gaga
49. Blake Lively
48. Christina Aguilera
47. Ashley Greene
46. Christina Hendricks
45. Malena Costa
44. Rosie Huntington Whiteley
43. Milla Jovovich
42. Sofia Vergara
41. Olivia Wilde
40. Olga Kurylenko
39. Ariadne Artiles
38. Shakira
37. Miranda Kerr
36. Brooklyn Decker
35. Michelle Jenner
34. Izabel Goulart
33. Miriam Giovanelli
32. Zaira Nara
31. Natasha Yarovenko
30. Bar Refaeli
29. Cristina Pedroche
28. Candice Swanepoel
27. Katy Perry
26. Adriana Abenia
25. Rihanna
24. Ana Beatriz Barros
23. Beyonce
22. Jessica Alba
21. Anna Simon
20. Doutzen Kroes
19. Ana de Armas
18. Paula Prendes
17. Marisa Miller
16. January Jones
15. Patricia Conde
14. Gisele Bundchen
13. Eva Mendes
12. Elizabetta Canalis
11. Paz Vega
10. Heidi Klum
9. Pilar Rubio
8. Alessandra Ambrosio
7. Edurne
6. Amaia Salamanca
5. Megan Fox
4. Scarlett Johansson
3. Adriana Lima
2. Sara Carbonero
1. Irina Shayk