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Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum'daki ilk gün kahvaltısı

11 Temmuz 2017 Salı, 14:45:02 DHA

  • 1 Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum'daki ilk gün kahvaltısı
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    Bodrum'a yazar olan erkek arkadaşı Metin Hara ile tatile gelen dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, güne kaldığı villada kahvaltı ile başladı.

  • 2 Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum'daki ilk gün kahvaltısı
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    DHA'da yer alan habere göre, top model Adriana Lima, erkek arkadaşı Metin Hara ile dün tatil için geldiği Bodrum'da geceyi özel bir villada geçirdi. 

  • 3 Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum'daki ilk gün kahvaltısı
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    Güne erken başlayan ünlü model Lima ve erkek arkadaşı Hara, villanın ön terasında kahvaltı yaptı. Kahvaltıda ünlü model, sık sık selfie yaptığı erkek arkadaşı tarafından öpücüğe boğuldu.

  • 4 Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum'daki ilk gün kahvaltısı
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    Kahvaltıya askılı bluzu ile makyajsız çıkan ünlü modelin bol bol portakal suyu içtiği dikkati çekti. Basın mensupları ünlü modeli görüntüleyebilmek için büyük çaba harcadı.

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  • 5 Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum'daki ilk gün kahvaltısı
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    Adriana Lima'nın, gününü kaldığı villada geçireceği, yarın ise Gökova Körfezi ve Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkacağı öğrenildi.

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