Jeremy Meeks ile Chloe Green, California'da

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Bodrum'da çekilen yasak aşk pozlarının ortaya çıkmasından sonra Meeks'in karısı Melissa Meek, evliliğini bitirmeye karar vermişti. Daha önce Marc Anthony ile de aşk yaşayan Chloe Green'in, Meeks'in karısının boşanma davası açtığı ortaya çıkınca Bodrum'da çekip paylaştığı pozlarını sosyal medya sayfasından silmişti. Jeremy Meeks, iki çocuğunun annesiyle yollarının ayrılacağı kesinleşince yeniden sevgilis Chloe Green ile buluştu ve iki sevgili soluğu California tatilinde aldı.