Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili

Maria Sharapova'nın kısa bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırdığı eski sevgilisi Grigor Dimitrov, Nicole Scherzinger ile aşkını sürdürüyor.
Dimitrov ile Scherzingen, İtalya'nın Capri adasında çıktıkları tatilde güneşlenirken objektiflere takıldı.
Bir süre jimnastik yapan bir süre de şakalaşan sevgililer daha sonra şezlonga uzanıp uzun süre güneşlendi. Ünlü çift, güneşlenme seansı sırasında bir konu hakkında da ciddi bir sohbete daldı.
Nicole Scherzinger daha önce de bir tekne dolusu kız arkadaşıyla mavi yolculuğa çıktığında görüntülenmişti.