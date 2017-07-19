DÜNYADAN

Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:11:20

  • 1 Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili
    1 | 10

    Maria Sharapova'nın kısa bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırdığı eski sevgilisi Grigor Dimitrov, Nicole Scherzinger ile aşkını sürdürüyor.

  • 2 Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili
    2 | 10

    Dimitrov ile Scherzingen, İtalya'nın Capri adasında çıktıkları tatilde güneşlenirken objektiflere takıldı.

  • 3 Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili
    3 | 10

    Bir süre jimnastik yapan bir süre de şakalaşan sevgililer daha sonra şezlonga uzanıp uzun süre güneşlendi. Ünlü çift, güneşlenme seansı sırasında bir konu hakkında da ciddi bir sohbete daldı.

  • 4 Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili
    4 | 10

    Nicole Scherzinger daha önce de bir tekne dolusu kız arkadaşıyla mavi yolculuğa çıktığında görüntülenmişti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Grigor Dimitrov ile Nicole Scherzinger'ın aşk tatili
    5 | 10
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000