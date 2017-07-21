DÜNYADAN

Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:03:27

  • 1 Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor
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    Bir zamanlar Brangelina olarak anılan çift, boşanma sürecinde altı çocuklarının velayeti için kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girmişti.

  • 2 Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor
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    Sonradan bu konuda anlaştılar, çocukların velayeti annelerinde kaldı. Ama babaları Brat Pitt'le buluşmaları yine bir sorun olmayı sürdürüyor.

  • 3 Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor
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    Jolie ve Pitt buna da ilginç bir çözüm buldu. İki ünlü oyuncu altı çocuklarını da alıp gizli bir noktada buluşuyorlar. Bu buluşmalarda da Pitt çok özlediği çocuklarıyla görüşüp vakit geçirebiliyor.

  • 4 Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor
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    Eski çiftin buluştukları nokta Brad Pitt'in bir zamanlar Jolie ve altı çocuğuyla oturduğu şimdi ise yalnız başına yaşadığı evinden birkaç blok ötede. Bazen Angelina Jolie de çocuklarıyla birlikte oraya gidip onları babalarıyla bir arada bırakıyor.

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  • 5 Brad Pitt ve Angelina Jolie 'gizlice' buluşuyor
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    Bu kararın Angelina Jolie'nin isteğiyle alındığı gelen haberler arasında. Çünkü ünlü yıldızın çocuklarını babalarını ziyaret için evden gönderirken duygusal olarak kendini çok kötü hissettiği konuşuluyor.

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