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Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor

21 Temmuz 2017 Cuma, 15:05:48

  • 1 Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor
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    Tüm dünyada izlenme rekorları kıranı ve her bölümü merakla beklenen Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin oyuncularından Lena Headey, üç yıl önce satın aldığı evini satışa çıkardı.

  • 2 Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor
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    Dizide Cersei Lannister karakterine hayat veren Headey, birçok ünlünün evinin bulunduğu Sherman Oaks'taki rengarenk evi için 1 milyon 945 bin dolar istiyor.

  • 3 Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor
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    Güzel oyuncu bu evi 2014 yılında 790 bin dolara satın almıştı.

  • 4 Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor
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    44 yaşındaki oyuncu bu evi satın aldığında çok da Hollywood ünlüsünün yaşayacağı bir yer gibi değildi.

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  • 5 Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor
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    Fakat Headey, burayı restore ettirip dekorasyonunu da gelenekselle modernin karışımı bir anlayışla yaptırdı.

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