Game of Thrones dizisinin oyuncularından Lena Headey evini satıyor

Tüm dünyada izlenme rekorları kıranı ve her bölümü merakla beklenen Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin oyuncularından Lena Headey, üç yıl önce satın aldığı evini satışa çıkardı.
Dizide Cersei Lannister karakterine hayat veren Headey, birçok ünlünün evinin bulunduğu Sherman Oaks'taki rengarenk evi için 1 milyon 945 bin dolar istiyor.
Güzel oyuncu bu evi 2014 yılında 790 bin dolara satın almıştı.
44 yaşındaki oyuncu bu evi satın aldığında çok da Hollywood ünlüsünün yaşayacağı bir yer gibi değildi.
Fakat Headey, burayı restore ettirip dekorasyonunu da gelenekselle modernin karışımı bir anlayışla yaptırdı.