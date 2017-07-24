Charlize Theron: Yıllarca bu durumla mücadele ettim

Oscar ödüllü aktris, 20’li yaşlarında uyuşturucu kullandığını itiraf ederek, artık akşam saat 8.45’te uyuduğunu söyledi.

Charlize Theron, geçtiğimiz günlerde Howard Stern'in radyo programına konuk oldu. Son filmi 'Atomic Blonde' ile izleyiciyle buluşan güzel oyuncu, programda zor geçen çocukluk günlerini anlattı.

Annesi Gerda'nın, alkolik babasını silahla vurup öldürmesi olayı hakkında konuşan 41 yaşındaki yıldız, "Böyle bir şey yaşanmamış gibi davranıyorum. Bunu kimseye anlatamadım. Ne zaman sorsalar, babamın araba kazasında öldüğünü söylüyordum. Kimse böyle bir olaydan söz etmek istemez" dedi.

Olayın ardından yıllarca terapi gördüğünü belirten dünyaca ünlü oyuncu, "Evde bir alkolikle yaşamak ve Sabahları o gün ne olacağını bilemeden yaşamak, tüm hayatımı etkiledi. Yıllarca bu durumla mücadele ettim. En büyük ilham kaynağım annemdir. O, hep 'Batacak mısın, yoksa yüzmeyi öğrenecek misin? Seçimini yap' der. Olay bu" şeklinde konuştu.

Geçmişiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan Charlize Theron, "20’li yaşlarımda uyuşturucu kullandım. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. 20’li yaşlarımdayken eğer çocuk sahibi olursam o hayatı bırakabileceğimi düşünürdüm ve sonra 30’larımda bu işi bitirdim. Şimdi artık 8.45’te yatıyorum ve bu duruma bayılıyorum. Sabah da 6.30’da uyanıyorum, iki çocuğum için beslenme çantası hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

‘Cani’ filmiyle dünya çapında üne kavuşan Güney Afrikalı oyuncunun, iki evlatlık çocuğu bulunuyor.

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