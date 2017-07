Angelina Jolie'ye büyük tepki

Son dönemde kocası Brad Pitt'le boşanmaları ve çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gündeme gelen Jolie bu kez bambaşka bir sebeple konuşuluyor. Üstelik de çok sayıda kişi tarafından "igrenç" ve "zalim" diye nitelendiriliyor.



Bunun nedeni ise yönetmenliğini üstlendiği ve Kamboçya'da Kızıl Khmerler dönemini anlatan First They Killed My Father: A Daughther of Cambodia Remembers adlı filmin çekimleri sırasında yaşananlar. Bir başka deyişle filmin ana karakterini canlandıran çocuk oyuncunun seçiminde izlediği yöntem.



Angelina Jolie, tartışma konusu olan o yöntemi Vanity Fair dergisine verdiği röportajda anlattı. Jolie'nin bunca eleştiri almasının nedeni ise çocuk oyuncuyu seçerken kullandığı "para oyunu."

Seçmeler sırasında belirlenen küçük adaylar ilginç bir teste tabi tutuldu. Çocuğun da bulunduğu bir odada bir masanın üzerine bir miktar para konuldu. Çocuğun o parayı almasına izin verildi. Sonra da çocuk o parayı geri vermesi için zorlandı. Jolie, filminin ana çocuk karakterini oynayan Srey Moch'u bu yöntemle seçtiğini ve küçük kızın tepkilerinden çok etkilendiğini söyledi.



Angelina Jolie "Srey'e parayı almak istemesinin sebebi soruldu. Küçük çocuk da büyükbabasının öldüğünü ve ona güzel bir cenaze töreni düzenlemek için yeterli paraları olmadığını söyledi" diye anlattı.



Jolie küçük kızın davranışlarında kendisini etkileyenin ne olduğunu da şöyle anlatı. "Paraya çok, çok uzun süre bakan tek çocuk Srey oldu. Parayı geri vermesi için zorlandığında da aşırı şekilde duygusallaştı. Ona neden bu paraya ihtiyacı olduğunu sorduğumuzda da büyükbabasının öldüğünü ve ona güzel bir cenaze töreni düzenlemek için yeterli paraları olmadığını söyledi" diye konuştu.



Büyük çocuğu Maddox'u da Kamboçya'dan evlat edinen Angelina Jolie, çocuk oyuncu seçiminde uyguladığı bu yöntem yüzünden "Zalim" diye nitelendirildi. Sosyal medyada yorum yazan kullanıcılar "İnsan sevgisiyle dolu" Angelina fakir çocuklara para verip sonra da zorla geri almaya çalıştı, ve onların tepkilerini inceleyerek filmine oyuncu seçti" yorumunu yaptı.



Bazı kullanıcıar da "Angelina Jolie çılgının teki. Fakir çocuklarla ne kadar zalim bir oyun oynadı" yorumunu yaptı.



Jolie, First The Killed My Father: A Daughther of Cambodia Remembers adlı filmde Kamboçya'nın tarihindeki en zorlu dönemeçlerden biri olan Kızıl Khmerler rejimini beyazperdeye taşıyor. Loung Ung'un çocukken yaşadığı olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı aynı adlı kitabı beyazperdeye uyarlayan Jolie senaryoyu da Ung ile birlikte kaleme aldı.



Filmin kamera arkasında Jolie'nin Kamboçya'dan evlat edindiği büyük oğlu Maddox da görev aldı. Jolie, beşinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu filmi için "Maddox'un ait olduğu toprakların geçmişini bilmesini istedim" diye konuşmuştu.



Jolie'nin filmi; küçük bir çocukken Kızıl Khmerler rejiminin zulmünü yaşayan ve ülkesinden kaçmak zorunda kalan Loung Ung"un aynı adlı kitabından uyarladı. İkili, senaryoyu da birlikte kaleme aldı. Angelina Jolie filmini, "Kamboçya halkına yazdığım bir aşk mektubu" diye nitelendiriyor.

