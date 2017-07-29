Prens William ve Kate Middleton çiftinden kötü haber

Bazı magazin dergilerinin öne sürdüğüne göre Kate Middleton ile Prens William üçüncü bebek konusunda bir türlü anlaşamıyor. Ortaya atılan iddialara bakılırsa Middleton bir bebek sahibi daha olmak istiyor. Ama Prens William bu konuya eşi kadar sıcak bakmıyor.



Geçtiğimiz hafta Polonya'ya yaptıkları resmi ziyaret sırasında kendisine hediye edilen bir oyuncağı kabul ettikten sonra Middleton'ın, "Bir bebek sahibi daha olmamız gerekecek" sözleri uzun süre konuşulmuştu. Tüm dünyanın şaka olarak algıladığı bu sözleri Prens William ise çok eğlenceli bulmamış olacak ki zoraki bir gülümsemeyle karşıladı.



İki kardeşi daha olan Kate Middleton'ın gönlü bir çocuk sahibi daha olmaktan yana. Ancak sadece bir erkek kardeşi olan Prens William'ın ise sahip olduğu bir kız diğeri erkek iki çocuğuyla mutlu olduğu ve yeni bir bebek konusunda çok da istekli olmadığı ileri sürülüyor.



Prens William ile Kate Middleton'ın Prens George adında dört yaşında bir oğlu ile Prenses Charlotte adında iki yaşında bir kızı bulunuyor.

Kate Middleton

Prens William