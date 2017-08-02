Televizyon yıldızı Charlotte Crosby'den robotla cinsel ilişki itirafı

İngiliz televizyon yıldızı Charlotte Crosby, katıldığı bir programda robotla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ederek herkesin ağzını açık bıraktı.

"İNGİLTERE'DE ROBOTLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK YAYGINLAŞTI"

27 yaşındaki televizyon yıldızına, "Robot ile cinsel ilişkiye girmek nasıl bir fikir?" diye sorulunca, Charlotte bazen robot ile cinsel ilişkiye girdiğini ve robot ile ilişkiye girmenin İngiltere'de günden güne yayngınlaştığını söyledi.

VÜCUDUNU SERGİLEMEKTEN MUTLU OLUYORMUŞ

Charlotte'ye neden program boyunca hep kameraların karşısına bikini ile çıktığı sorulunca da güzel bir vucudunu olduğunu ve kendisi ile barışık olduğu içinde vücudunu sergilemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Charlotte Crosby