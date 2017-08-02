DÜNYADAN

Mariah Carey'i sahnede zor taşıdılar

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:02:32

  • 1 Mariah Carey'i sahnede zor taşıdılar
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    Ünlü şarkıcı Mariah Carey, önceki akşam Hollywood'da bir spor etkinliğinin konuğu olarak sahneye çıktı. Parıltılı iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Carey'nin son dönemde aldığı fazla kilolar sahne gösterisi sırasında başına dert oldu.

  • 2 Mariah Carey'i sahnede zor taşıdılar
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    Bir ara şov gereği dansçıları tarafından omuzlara alınan Carey işte o sırada zor anlar yaşadı. Carey'i taşımakla görevli olan dansçıların zorlandıkları yüz ifadelerine yansıdı.

  • 3 Mariah Carey'i sahnede zor taşıdılar
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    Konserin bir başka bölümünde de dört erkek dansçı ünlü şarkıcıyı başlarının üzerine kaldırarak taşıdı.

  • 4 Mariah Carey'i sahnede zor taşıdılar
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  • 5 Mariah Carey'i sahnede zor taşıdılar
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