Ünlü şarkıcı Mariah Carey, önceki akşam Hollywood'da bir spor etkinliğinin konuğu olarak sahneye çıktı. Parıltılı iddialı kıyafetleriyle dikkat çeken Carey'nin son dönemde aldığı fazla kilolar sahne gösterisi sırasında başına dert oldu.
Bir ara şov gereği dansçıları tarafından omuzlara alınan Carey işte o sırada zor anlar yaşadı. Carey'i taşımakla görevli olan dansçıların zorlandıkları yüz ifadelerine yansıdı.
Konserin bir başka bölümünde de dört erkek dansçı ünlü şarkıcıyı başlarının üzerine kaldırarak taşıdı.