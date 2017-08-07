Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı

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Güzellik tacının geri alınması, Türkiye’de de Hülya Avşar’la yaşanan bir olaydı. 1979 yılında, 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ancak evlenip boşandığı öğrenilince tacı geri alınmıştı. Güzellik yarışması kriterleri arasında daha önce hiç evlenmemiş olma gerekliliği yer alıyor.