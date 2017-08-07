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Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:45:40

  • 1 Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı
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    Irak Güzellik Yarışması Organizasyonu, "2017 Miss Irak" seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacını evli olduğu ve yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle geri aldı.

  • 2 Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı
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    Organizasyon yetkilileri, Süleyman'ın başvuru formunu doldururken nişanlı ya da evli olmadığını belirttiğini, ancak evli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

  • 3 Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı
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    Viyan Amir Nuri Süleyman'ın başvurusunu kimliği ile değil pasaportuyla yaptığı, bu nedenle de evli olduğunun anlaşılamadığı vurgulandı. 25 Mayıs'ta düzenlenen yarışmanın birincisi seçilen Viyan Amir, tacını kız kardeşi Sozan Amir'den devralmıştı.

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  • 4 Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı
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    Güzellik tacının geri alınması, Türkiye’de de Hülya Avşar’la yaşanan bir olaydı. 1979 yılında, 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ancak evlenip boşandığı öğrenilince tacı geri alınmıştı.  Güzellik yarışması kriterleri arasında daha önce hiç evlenmemiş olma gerekliliği yer alıyor.

  • 5 Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı
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YORUMLAR 3
  • Misafir 39 dakika önce
    AMMAN NE GÜZEL NE GÜZEL ESTETİK HARIKASI
  • Misafir 59 dakika önce
    meşhur olduktan sonra kesin kocayı takmamaya başladı.kocada intikam aldı:))))))))))))))
  • Misafir 51 dakika önce
    kesin :)
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