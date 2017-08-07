Irak Güzeli seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alındı

Irak Güzellik Yarışması Organizasyonu, "2017 Miss Irak" seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacını evli olduğu ve yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle geri aldı.
Organizasyon yetkilileri, Süleyman'ın başvuru formunu doldururken nişanlı ya da evli olmadığını belirttiğini, ancak evli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.
Viyan Amir Nuri Süleyman'ın başvurusunu kimliği ile değil pasaportuyla yaptığı, bu nedenle de evli olduğunun anlaşılamadığı vurgulandı. 25 Mayıs'ta düzenlenen yarışmanın birincisi seçilen Viyan Amir, tacını kız kardeşi Sozan Amir'den devralmıştı.
Güzellik tacının geri alınması, Türkiye’de de Hülya Avşar’la yaşanan bir olaydı. 1979 yılında, 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ancak evlenip boşandığı öğrenilince tacı geri alınmıştı. Güzellik yarışması kriterleri arasında daha önce hiç evlenmemiş olma gerekliliği yer alıyor.