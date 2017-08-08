DÜNYADAN

Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 11:45:17

  • 1 Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor
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    Roman Abramovic, üçüncü kez evlendiği eşi Dasha Zhukova'dan boşanıyor. 8 milyar Euro'luk servetiyle dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Abromovich'in tarihteki en yüklü nafakayı ödeyeceği iddia edildi.

  • 2 Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor
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    50 yaşındaki Abramovich, 10 yıllık eşi Dasha Zhukova'dan boşanacağını açıkladı. Abramovich'in boşanma olayına rağmen iş ortağı olduğu 36 yaşındaki Zhukova ile çalışmaya devam edeceği öğrenildi.

  • 3 Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor
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    Chelsea'nin patronu, 2007'de boşandığı eşi Irina Vyacheslavovna Malandina'ya 167 milyon euro nafaka ödemişti. Bu rakam dünya tarihinde ödenen en büyük dördüncü nafaka olarak geçmişti.

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  • 4 Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor
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    Abramovich'in, Dasha'ya vereceği nafakanın dünyada şu ana kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarda olacağı belirtildi.  Abramovich'in boşanma maliyetini hafifletmek için davayı Rusya'da açacağı belirtildi.

  • 5 Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor
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