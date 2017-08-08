Roman Abramovich ile Dasha Zhukova boşanıyor

Roman Abramovic, üçüncü kez evlendiği eşi Dasha Zhukova'dan boşanıyor. 8 milyar Euro'luk servetiyle dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Abromovich'in tarihteki en yüklü nafakayı ödeyeceği iddia edildi.
50 yaşındaki Abramovich, 10 yıllık eşi Dasha Zhukova'dan boşanacağını açıkladı. Abramovich'in boşanma olayına rağmen iş ortağı olduğu 36 yaşındaki Zhukova ile çalışmaya devam edeceği öğrenildi.
Chelsea'nin patronu, 2007'de boşandığı eşi Irina Vyacheslavovna Malandina'ya 167 milyon euro nafaka ödemişti. Bu rakam dünya tarihinde ödenen en büyük dördüncü nafaka olarak geçmişti.
Abramovich'in, Dasha'ya vereceği nafakanın dünyada şu ana kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarda olacağı belirtildi. Abramovich'in boşanma maliyetini hafifletmek için davayı Rusya'da açacağı belirtildi.