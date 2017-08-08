DÜNYADAN

Rihanna'nın 'festival' hali

08 Ağustos 2017 Salı, 13:19:01

  • 1 Rihanna'nın 'festival' hali
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    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, dün doğduğu yer olan Barbados’taki geleneksel Crop Over Festivali'ne katıldı.

  • 2 Rihanna'nın 'festival' hali
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    29 yaşındaki şarkıcı, taşlarla süslenmiş cesur bikinisi ve renkli kanatlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

  • 3 Rihanna'nın 'festival' hali
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    Rihanna, Crop Over Festival kapsamında düzenlenen Kadooment Günü yürüyüşüne katıldı.

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  • 4 Rihanna'nın 'festival' hali
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    Barbados’ta her yıl temmuz sonu, ağustos başında hasat kutlamalarının yapıldığı festivalde ağustosun ilk Pazartesi günü Kadooment Günü düzenleniyor. Bu, geleneksel olarak şeker kamışı hasadının sonunda kutlanan renkli güne Rihanna, önceki yıllarda da farklı kostümlerle katılmıştı.

  • 5 Rihanna'nın 'festival' hali
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