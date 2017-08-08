Rihanna, Crop Over Festival kapsamında düzenlenen Kadooment Günü yürüyüşüne katıldı.

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Barbados’ta her yıl temmuz sonu, ağustos başında hasat kutlamalarının yapıldığı festivalde ağustosun ilk Pazartesi günü Kadooment Günü düzenleniyor. Bu, geleneksel olarak şeker kamışı hasadının sonunda kutlanan renkli güne Rihanna, önceki yıllarda da farklı kostümlerle katılmıştı.