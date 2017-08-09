Miss BumBum 7. kez düzenlenecek

Brezilya’da her yıl düzenlenen 'Miss BumBum' yani Brezilya'nın en güzel popolu kadın yarışmasının finali bu yıl 6 Kasım'da 7. kez düzenlenecek.
Brezilya’nın her yıl tüm dünyada büyük ses getiren popo güzelliği yarışması olan Miss BumBum’un bu yılki adayları insanları kendileri için oy vermeye ikna edebilmek için sokaklara döküldü.
Brezilya'nın çeşitli eyalet ve şehirlerinden gelen onlarca genç kadın yarışma hazırlıkları çerçevesinde katalog çekimlerine katıldı.
Sao Paulo sokaklarında poz veren, imza dağıtan ve meraklılarla fotoğraf çektiren 27 Miss Bum Bum adayı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu.
Geçtiğimiz yıl bu görüntüler objektiflere yansımıştı...