DÜNYADAN

Miss BumBum 7. kez düzenlenecek

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:15:53

  • 1 Miss BumBum 7. kez düzenlenecek
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    Brezilya’da her yıl düzenlenen 'Miss BumBum' yani Brezilya'nın en güzel popolu kadın yarışmasının finali bu yıl 6 Kasım'da 7. kez düzenlenecek.

  • 2 Miss BumBum 7. kez düzenlenecek
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    Brezilya’nın her yıl tüm dünyada büyük ses getiren popo güzelliği yarışması olan Miss BumBum’un bu yılki adayları insanları kendileri için oy vermeye ikna edebilmek için sokaklara döküldü.

  • 3 Miss BumBum 7. kez düzenlenecek
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    Brezilya'nın çeşitli eyalet ve şehirlerinden gelen onlarca genç kadın yarışma hazırlıkları çerçevesinde katalog çekimlerine katıldı.

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  • 4 Miss BumBum 7. kez düzenlenecek
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    Sao Paulo sokaklarında poz veren, imza dağıtan ve meraklılarla fotoğraf çektiren 27 Miss Bum Bum adayı zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu.

  • 5 Miss BumBum 7. kez düzenlenecek
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    Geçtiğimiz yıl bu görüntüler objektiflere yansımıştı...

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