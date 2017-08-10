Angelina Jolie ile Brad Pitt boşandı

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Maddox (15), Pax (13), Shiloh (11), Zahara (12), ikizler Vivienne ve Knox (9) olmak üzere altı çocuğu bulunan Hollyood’un ünlü ikilisi, boşanma sürecinde çocukların velayeti için de mücadeleye girdi. 12 yıldır birlikte olan Jolie ve Pitt, dava sürecinde çocukların zarar görmemesi için geçici anlaşmaya vardı ve mahkemeden gizlilik kararı çıkardı.