Angelina Jolie ile Brad Pitt boşandı

Us Weekly’nin haberine göre; Angelina Jolie ve Brad Pitt’e yakın kaynaklar, Eylül 2016’da açılan boşanma davasının sona erdiğini, ikilinin artık boşandığını söyledi.
Boşanma davasının uzun sürmesinin nedeninin ABD'li aktörün, evliliğini kurtarmaya çalışması olarak açıklandı. Jolie’nin bir arkadaşı, Us Weekly’ye verdiği röportajda, “Pitt, boşanma sürecinde bir aileyi kaldırabilme yetisini gösterseydi Jolie onu geri kabul edebilirdi” dedi. Aynı kişi, Pitt’in, Jolie’yi geri kazanmaya çalıştığını, bu nedenle alkolü bıraktığını sözlerine ekledi.
İngiliz Daily Mail’e konuşan başka bir kaynak ise, “Boşanma süreci yavaş ilerledi ama durumda bir değişiklik olmadı” diyerek, çiftin sadece çocuklarının hatırı için birbirleriyle iyi geçindiğini öne sürdü.
Maddox (15), Pax (13), Shiloh (11), Zahara (12), ikizler Vivienne ve Knox (9) olmak üzere altı çocuğu bulunan Hollyood’un ünlü ikilisi, boşanma sürecinde çocukların velayeti için de mücadeleye girdi. 12 yıldır birlikte olan Jolie ve Pitt, dava sürecinde çocukların zarar görmemesi için geçici anlaşmaya vardı ve mahkemeden gizlilik kararı çıkardı.