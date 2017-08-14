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Cara Delevingne yeni yaşını kutladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:32:05

  • 1 Cara Delevingne yeni yaşını kutladı
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    Podyumlardan setlere transfer olan eski model yeni oyuncu Cara Delevingne, 25’inci doğum gününü yakın dostlarıyla Meksika’da kutladı.

  • 2 Cara Delevingne yeni yaşını kutladı
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    HT Magazin'in haberine göre, eğlence dünyasının en çılgın isimlerinden biri olarak tanınan oyuncu ve model Cara Delevingne, 25’inci yaş günü için düzenlediği Meksika tatilinde yakın dostlarını ağırladı.

  • 3 Cara Delevingne yeni yaşını kutladı
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    Suki Waterhouse, Jaime Winstone, Georgia May Jagger ve Poppy Delevingne gibi ünlü isimlerin de katıldığı organizasyona erkek davetli katılmaması dikkat çekti. Yaklaşık 150 bin dolara mal olan kutlamalardan detaylar davetlilerin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    ya nasip
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