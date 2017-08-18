Amanda de Cadenet: Keanu Reeves ile tek gecelik ilişki yaşadım

Bir döneme damga vuran Duran Duran grubunun üyelerinden John Taylor'ın eski karısı Amanda de Cadenet, kısa süre önce piyasaya çıkan It's Messy; Essays on Boys, Boobs, and Badass Women adlı kitapta yıllar önce yaşadıklarını bütün açıklığıyla itiraf etti.



Şu anda 45 yaşında olan Amanda de Cadenet, henüz 15 yaşındayken şöhrete ulaşmıştı. Dönemin en gözde müzik gruplarından Duran Duran'ın üyelerinden John Taylor ile evlenen Cadenet 19 yaşındayken de anne oldu.



Amanda de Cadenet, bebeğine iki aylık hamileyken yine aynı dönemin en gözde aktörlerinden Keanu Reeves ile bir gecelik ilişki yaşadığını anlattı. Ünlü aktör ile bir sohbet programı sırasında tanıştığını anlatan Amanda de Cadenet o an hissettiklerini de "ilk görüşte aşk" diye nitelendirdi.



Amanda de Cadenet, o anları kitapta şöyle anlattı: "Keanu Reeves'i gördüğüm anda "kaç tane hamile kadının ilişkisi olabilir ki" diye düşündüm. Yeni tanıştığım bir erkekten böylesine etkilenmiş olmak beni şaşırtmıştı."



Amanda de Cadenet, müzisyen John Taylor'dan dünyaya gelen çocuğu için de "Onu dünyaya getirmeyi planlamıştık ve o bu hayatım boyunca yaptığım en güzel şey" diye yazdı.

keanu reeves

Amanda de Cadenet