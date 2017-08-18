Sibel Kekilli
DÜNYADAN

Sibel Kekilli cinsel içerikli mesajlara isyan etti!

Sibel Kekilli: Size acıyorum! Defolun gidin!

Sibel Kekilli, sosyal medya hesabına gelen hakaret içerikli mesajlara isyan etti

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:47:40 Güncelleme: 17:52:29

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır:

Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara, ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!"

  • sibel kekilli
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER