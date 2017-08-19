Brad Pitt ve Angelina Jolie tazminat ödeyecek

Fransız temyiz mahkemesi, ABD'li aktör Brad Pitt ve aktris Angelina Jolie'nin, Fransa'daki şatolarının ışıklandırmasını yapan Odile Soudant'a 568 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.



Mahkeme, Pitt ve Jolie hakkında, Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde yer alan, 17. yüzyıldan kalma bir yapı olan Miraval Şatosu'nun dekorasyonu sırasında ışıklandırmayı yapan Soudant'ın açtığı davayı karara bağladı.



Soudant, Pitt ve Jolie'nin 2014 yılında evlilik törenlerinin yapıldığı şatonun 40 odası ve dışındaki 3 binanın ışıklandırmasıyla ilgili harcamalarının bir bölümünün karşılanması istemiyle açtığı davayı kazandı.



Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin 19 Nisan'da Soudant lehine verdiği kararı onayarak, Pitt ve Jolie'nin 568 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

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