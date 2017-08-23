Brad Pitt ile Charlize Theron aşk mı yaşıyor? 2017

Angelina Jolie'den ayrıldığından beri birçok isimle anılan Brad Pitt ile 42 yaşındaki Güney Afrika kökenli oyuncu Charlize Theron'un aşk yaşadığı iddiası büyük ses getirdi.

CNN'in haberine göre, en son Sienna Miller, Sandra Bullock, Elle Macpherson ve Kate Hudson gibi ünlü isimlerle adı anılan Brad Pitt'in şimdi de Oscar’lı oyuncu Charlize Theron ile flörtleştiği iddia edildi.

2014 yılında evlenen Angelina Jolie-Brad Pitt çifti, geçtiğimiz eylül ayında boşanma kararı almıştı.

Brad Pitt

charlize theron