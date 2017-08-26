Gal Gadot, ‘Kıvrımlı vücudu yok’ diyenlere ateş püskürdü

Gişe rekorları kıran Wonder Woman filmindeki performansı ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu İsrailli oyuncu Gal Gadot, Rolling Stones Dergisi’ne verdiği röportajda, “Kıvrımlı olmayan vücudunun role uygun olmadığı” eleştirilerine ateş püskürdü.
Derginin eylül sayısı için objektif karşısına geçen 32 yaşındaki oyuncu, “Gerçekçi olmak gerekirse, mitolojide Amazon kadınlarının tek memesi var...
Yani ne yapmak lazım? Küçük memeli ve küçük popolu olmam beni kötü oyuncu mu yapıyor?” dedi.