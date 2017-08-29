DÜNYADAN

Selena Gomez'in Instagram hesabı hacklendi

29 Ağustos 2017 Salı, 13:31:59

  • 1 Selena Gomez'in Instagram hesabı hacklendi
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    Instagram'da 125 milyon takipçiyle "en çok takip edilen insan" olan Selena Gomez’in Instargam’ı kısa bir süre önce siber korsanlar tarafından hacklendi.

  • 2 Selena Gomez'in Instagram hesabı hacklendi
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    Daha sonra hackerlar Gomez'in eski erkek arkadaşı Justien Bieber’in birkaç çıplak fotoğrafını hesaptan yayınladı. 

  • 3 Selena Gomez'in Instagram hesabı hacklendi
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    Olaydan sonra Selena Gomez, hesabını hızlıca geri aldı ve ardından paylaşılan fotoğraflar da hemen hesaptan kaldırıldı.

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  • 4 Selena Gomez'in Instagram hesabı hacklendi
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    Selena'nın hesabı bir süre kapalı kaldı, ancak şu an her şey normale dönmüş gibi görünüyor.

  • 5 Selena Gomez'in Instagram hesabı hacklendi
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    Justin Bieber 2015'te New York Daily News’e verdiği röportajda internete sızan fotoğraflar hakkında "Dışarı adım atamayacak gibiyim ve kendimi çıplak hissediyorum" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bieber, yeni yaşanan olayla ilgili herhangi açıklama yapmadı.

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