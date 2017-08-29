Instagram'da 125 milyon takipçiyle "en çok takip edilen insan" olan Selena Gomez’in Instargam’ı kısa bir süre önce siber korsanlar tarafından hacklendi.
Daha sonra hackerlar Gomez'in eski erkek arkadaşı Justien Bieber’in birkaç çıplak fotoğrafını hesaptan yayınladı.
Olaydan sonra Selena Gomez, hesabını hızlıca geri aldı ve ardından paylaşılan fotoğraflar da hemen hesaptan kaldırıldı.
Selena'nın hesabı bir süre kapalı kaldı, ancak şu an her şey normale dönmüş gibi görünüyor.
Justin Bieber 2015'te New York Daily News’e verdiği röportajda internete sızan fotoğraflar hakkında "Dışarı adım atamayacak gibiyim ve kendimi çıplak hissediyorum" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Bieber, yeni yaşanan olayla ilgili herhangi açıklama yapmadı.