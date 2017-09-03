Embriyon savaşında mahkeme Vergara’yı haklı buldu

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Embriyonların anne ve babadan bağımsız hakkı olduğunu kanun sayan ABD’deki Louisiana’daki mahkemeyi tercih eden Loeb, annesinin çocuklarını terk ettiği şikâyetiyle açtığı davada, embriyonların “velayetini” de istedi. Ancak Vergara bu talebi reddetti.