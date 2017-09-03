Game of Thrones setinde aşk krizi

'Game of Thrones'da 'Cercei Lanister' karakterine hayat veren Lena Headey ile 'Bronn'u canlandıran Jerome Flynn'ın, geçmişte yaşadıkları aşk nedeniyle birbirlerini görmeye tahammül edemedikleri ve dizide yan yana gelmedikleri ortaya çıktı.



Daily Mail'in haberine göre; Lena Headey ile Jerome Flynn, bir dönem yaşadıkları fırtınalı ilişki nedeniyle artık sette hiçbir şekilde yan yana gelmiyor.



Zira dizinin senaryosu, Headeyl ile Flynn'ın tek bir ortak sahnesi olmayacak şekilde yazılıyor.



2014 yılında Daily Telegraph'a konuşan bir set çalışanı, ikili arasındaki ilişkinin çok tatsız şekilde noktalandığını ve ünlü oyuncuların artık birbirini görmeye tahammül edemediğini açıklamıştı.

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Lena Headey

Jerome Flynn