Irina Shayk kızıyla gezmede

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Irina Shayk ile yakışıklı aktör Bradley Cooper'ın kızı Lea de Seine "dünyanın en şanslı bebeği" olarak nitelendiriliyor. Minik Lea'nın "genetik piyangoyu" kazandığını söyleyenler "Annesi çok güzel, babası da yakışıklı. Minik Lea, dünyaya fiziksel görüntü açısından şanslı bir şekilde gözlerini açtı" yorumunu yapıyor.