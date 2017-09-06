Kim Kardashian'dan olay paylaşım

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Yeni kitabını 7 Eylül’de piyasaya sunacak olan ABD'li magazin yıldızı, kitabında kullanılan fotoğraflardan birini Instagram hesabından yayınladı. Kardashian’ın tercihi Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın çektiği kare oldu. Bu fotoğraf üzerinden kitabının duyurusunu yapan 36 yaşındaki güzel, aynı zamanda emeği geçenlere teşekkür etti. Fotoğrafçı Mert Alaş da Kim Kardashin'ın bu karesini ‘Gece Kuşu’ notuyla paylaştı ve yakın arkadaşına başarı dileklerinde bulundu.