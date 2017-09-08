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New York Moda Haftası'nın yan etkinliklerinden biri olarak düzenlenen tanıtıma son döemde Metin Hara ile ilişkisiyle gündemde olan Adriana Lima, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Kendall Jenner, Bella Hadid, Irina Shayk, Sara Sampaio, Doutzen Kroes ve Joan Smalls katıldı.