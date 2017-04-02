Ünlülerin yaşları

Çetin Tekindor- 71
Aras Bulut İynemli - 26
Dilan Çiçek Deniz - 22
Çağatay Ulusoy - 26
Barış Arduç - 29
Bergüzar Korel - 34
Halit Ergenç - 46
Nejat İşler - 45
Ayla Çelik - 43
Alina Boz - 18
Hande Erçel - 23
Sibel Can- 46
Tolga Sarıtaş - 25
Murat Boz - 36
Serenay Sarıkaya- 25
Elçin Sangu -31
Aslı Enver - 32
Kerimcan Durmaz - 22
Beyazıt Öztürk - 47
Fahriye Evcen - 30
Burak Özçivit - 32
Ajda Pekkan-71
Tarkan - 44
Kıvanç Tatlıtuğ - 33
Engin Altan Düzyatan - 37
Hazal Kaya - 26
Berrak Tüzünataç - 32
Merve Boluğur - 29
Cem Yılmaz - 43
Tülin Şahin - 36
Beren Saat - 33