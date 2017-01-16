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Ünlülerin çocukluk halleri

27 Kasım 2016 Pazar, 16:03:10

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    1 | 142

    Elçin Sangu

  • 2
    2 | 142

    Elçin Sangu

  • 3
    3 | 142

    Yeliz Yeşilmen

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 Ocak 2017 Cumartesi 09:06
    Cem Yılmaz küçükken de çok komikmiş. Gülmekten ölecektim neredeyse.
  • Misafir 20 Aralık 2016 Salı 11:03
    o kadar sanatçı var ama kemal sunalı görünce aileden birini görmüş gibi oluyorum o bambaşka
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