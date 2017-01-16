Ünlülerin çocukluk halleri

Elçin Sangu
Yeliz Yeşilmen
Meryem Uzerli
Gigi Hadid
Kendall Jenner
Merve Özbey
Harun Kolçak
Merve Boluğur
Ebru Şancı
Didem Soydan
Kate Hudson
Kate Hudson
Cem Yılmaz
Göksel
Elvin Levinler
Emily Ratajkowski
Fazıl Say
Pelin Öztekin
İrem Derici
Bengü
Derya Şensoy
Miranda Kerr
Bensu Soral
Bensu Soral-Bedirhan Soral
Hande Soral-Bedirhan Soral-Bensu Soral
Yılmaz Morgül
Bülent Emrah Parlak
Didem Soydan
Hande Subaşı
Murat Boz
Selen Işık
Emina Sandal
Zeyno Gönenç
Ata Demirer
Sinan Akçıl
Gökhan Özoğuz
Esra Erol
Kıvanç Tatlıtuğ
Ezgi Mola
Amine Gülşe
Kadir İnanır
Serdar Ortaç
Demet Akalın
Tarkan
Fatma Girik
Erol Evgin
Emrah
Emel Sayın
Ece Sükan
Ediz Hun
Deniz Çakır
Ceyda Düvenci
Deniz Akkaya
Demet Akbağ
Dağhan Külegeç
Berguzar Korel
Ali Sunal
Asena
Ara Güler
Ajda Pekkan
Barış Manço
Mahsun Kırmızıgül
Oktay Kaynarca
İrem Sak
Kemal Doğulu
Gökhan Tepe
Engin Altan Düzyatan