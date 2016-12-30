FİSKOS
Emrah yatırım için harekete geçti
29 Aralık 2016 Perşembe, 17:46:02 | Güncelleme: 30 Aralık 2016 Cuma, 15:38:59
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Gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık konuşulan şarkıcı Emrah sürpriz bir adım daha attı.
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Kısa bir süre önce Bomonti'den lüks bir rezidans alan şarkıcı, şimdi de İstanbul dışından yatırım yapmaya karar verdi.
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Yeni projesi için bir süredir Kapadokya'da bulunan Emrah, buradan otel almak için harekete geçti.
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Ünlü sanatçının çekimlerinden arta kalan zamanlarında, Avanos, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar gibi Türkiye'deki önemli turizm noktalarından otel aradığı ortaya çıktı.
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Emrah daha önce de Bodrum'dan 200 yatak kapasiteli otel almıştı.
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