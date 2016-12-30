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Emrah yatırım için harekete geçti

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:46:02

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    Gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık konuşulan şarkıcı Emrah sürpriz bir adım daha attı.

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    Kısa bir süre önce Bomonti'den lüks bir rezidans alan şarkıcı, şimdi de İstanbul dışından yatırım yapmaya karar verdi.

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    Yeni projesi için bir süredir Kapadokya'da bulunan Emrah, buradan otel almak için harekete geçti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    doğru karar vermiş.
  • Misafir 13 saat önce
    gaza gelmiş..Kapadokya bitik, kapasitesi belli. müşteri kitlesi belli olan otel almalı. yenisini tutturmak zor
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