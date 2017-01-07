FİSKOS
Tuvana Türkay ile Seçkin Özdemir aşk mı yaşıyor?
06 Ocak 2017 Cuma, 16:48:03 | Güncelleme: 07 Ocak 2017 Cumartesi, 08:51:57
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Adı Rafet El Roman ile aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay'ın kendisi gibi oyuncu olan Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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Kısa bir süre önce Derya Şensoy'dan ayrılan Özdemir ile Türkay'ın arkadaşlıklarının film setinde aşka dönüştüğü öne sürüldü.
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Yaklaşık 20 gündür 'Bir Nefes Yeter' filminin çekimleri için Sapanca'da bulunan ikilinin birlikte olduğu konuşuluyor.
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Ancak Tuvana Türkay'ın çıkan söylentiler üzerine yakın çevresine "Seçkin benim çok yakın arkadaşım. Böyle bir şey söz konusu değil" dediği öğrenildi.
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Ünlü oyuncunun adı daha önce de Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile anılmıştı.
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