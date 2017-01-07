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Tuvana Türkay ile Seçkin Özdemir aşk mı yaşıyor?

06 Ocak 2017 Cuma, 16:48:03

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    Adı Rafet El Roman ile aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay'ın kendisi gibi oyuncu olan Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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    Kısa bir süre önce Derya Şensoy'dan ayrılan Özdemir ile Türkay'ın arkadaşlıklarının film setinde aşka dönüştüğü öne sürüldü.

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    Yaklaşık 20 gündür 'Bir Nefes Yeter' filminin çekimleri için Sapanca'da bulunan ikilinin birlikte olduğu konuşuluyor.

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