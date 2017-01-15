Oben Budak: Nusret Gökçe ABD’de şube açsa kapıda kuyruk olur
15 Ocak 2017 Pazar, 07:22:27 | Güncelleme: 09:12:33
Nusret’in meşhur tuz dökme hareketi ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında taklit edildi
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Ünlü şef Nusret Gökçe bu hafta internet fenomeni olmanın keyfini çıkardı. Nusret’in meşhur tuz dökme hareketi ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında taklit edildi, hatta emojisi bile yapıldı. Bu şöhret Nusret’i nasıl etkiler, ticari bir başarıya dönüşmesi mümkün olur mu?
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Reşat BALCIOĞLU: Nusret’i tanımam bir kere dükkânına gitmişliğim vardır. Et seven, et ürünlerini bolca tüketen birisi olarak Nusret’in tarzı açıkçası benim iştahımı kapatıyor. Bana itici geliyor. Farklı olayım derken tepki çeken biri haline geliyorsunuz. Nusret’i hiç sempatik bulmuyorum, hatta itici buluyorum.
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İpek DURKAR: Ticari olarak bir katkısı olacağını sanmam. İnsanlar mavra yapacak alan bulmuş, dibine kadar eğleniyor. Ben de fotoğrafı görünce katılarak güldüm. O nasıl poz öyle...
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Oben BUDAK: Amerikalılar fanatizm olayını abartmaya bayılır. Bu yüzden şu ara ABD’de bir şube açsa büyük kazanç sağlar bence. Herkes ‘Kim bu garip kasap’ diye görebilmek için mekânının önünde uzun kuyruklar oluşturabilir.
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Esin ÖVET: Nusret’te gülüyorum ama korkuyorum da... O etleri dövüyor, çat çat dayak atıyor ya. İnşallah kendisini örnek almıyordur bazıları.
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Bülent İPEK: Nusret’in şöhreti boşuna değilmiş, bunu gösterdi. Videolarını ben de hayranlıkla izliyorum. Nusret, steakhouse kültürünü ilk yaygınlaştıranlardan.
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Çok taklit edildi, eleştirildi, hatta alay konusu oldu ama ‘Ayinesi iştir kişinin’ diyerek yoluna devam ediyor. Bence bu alanda bir televizyon şovu yapmalı.
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Kadir KAYMAKÇI: Bu şöhret Nusret’i etkilemez! Tüm dünyaya yayılan tuz dökme ‘meme’si bir süre daha dolaşır, sonra hoş bir anı olarak uçsuz bucaksız sanal âlem kuyusunda kaybolur gider. Nusret de etleri tokatlayıp durur... Afiyet olsun!