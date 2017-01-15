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Oben Budak: Nusret Gökçe ABD’de şube açsa kapıda kuyruk olur

15 Ocak 2017 Pazar, 07:22:27

Nusret’in meşhur tuz dökme hareketi ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında taklit edildi

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    Ünlü şef Nusret Gökçe bu hafta internet fenomeni olmanın keyfini çıkardı. Nusret’in meşhur tuz dökme hareketi ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında taklit edildi, hatta emojisi bile yapıldı. Bu şöhret Nusret’i nasıl etkiler, ticari bir başarıya dönüşmesi mümkün olur mu?

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    Reşat BALCIOĞLU: Nusret’i tanımam bir kere dükkânına gitmişliğim vardır. Et seven, et ürünlerini bolca tüketen birisi olarak Nusret’in tarzı açıkçası benim iştahımı kapatıyor. Bana itici geliyor. Farklı olayım derken tepki çeken biri haline geliyorsunuz. Nusret’i hiç sempatik bulmuyorum, hatta itici buluyorum.

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    İpek DURKAR: Ticari olarak bir katkısı olacağını sanmam. İnsanlar mavra yapacak alan bulmuş, dibine kadar eğleniyor. Ben de fotoğrafı görünce katılarak güldüm. O nasıl poz öyle...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 saat önce
    birileri kıskanmış baya be arkadaş..
  • Misafir 3 saat önce
    adam gerçekten tarz...
  • Misafir 5 saat önce
    BENCE ÇOK HOŞ
  • Misafir 7 saat önce
    adam kıng türkiyede et Pahlı :(
  • Misafir 7 saat önce
    Ne çok kıskanç varmış arkadaş!
  • Misafir 8 saat önce
    sinir bozucu
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