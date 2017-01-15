Hazırlıkları devam eden ve 2017 yılının en iddialı dizilerinden biri olması planlanan Yeni Gelin dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Tolga Mendi ile başrollü paylaşmaya hazırlanan Brezilyalı model Jessica May Drociunas, saf güzelliği ve etkileyici gülüşü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de dizi çekeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Drociunas, “İlk defa başrol oynayacağım. Böyle güçlü bir kadronun içinde yer almak beni mutlu etti. Oynadığım rol şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatıyor” dedi. İçinde birçok hikâye barındıran dizinin çekimleri Adana’da yapılacak.

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yeni Gelin’in yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu üstleniyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Aşk Yeniden’den tanıdığınız Ersoy Güler yapıyor. ‘Yeni Gelin’ deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile bu kış izleyici ile Show TV ekranlarında buluşmaya hazırlanıyor.

HT MAGAZİN