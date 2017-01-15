MAGAZİN
15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay için kesenin ağzını açtılar

15 Ocak 2017 Pazar, 16:51:23

  • 1
    1 | 10

    Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay için katıldığı festivalde iki gecede 200 bin TL harcandı.

  • 2
    2 | 10

    Dubai'de yapılan Uluslararası Arap Festivali Ödülleri töreninde (DIAFA) en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Yeşilçay, ödülünü almak üzere gittiği Dubai'de el üstünde tutuldu.

  • 3
    3 | 10

    Dubai'de bir otelde konaklayan Nurgül Yeşilçay'a tesisin en pahalı odası olan ‘Kraliyet Köprü Suiti'nin tahsis edildiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300