MAGAZİN
Nurgül Yeşilçay için kesenin ağzını açtılar
15 Ocak 2017 Pazar, 16:51:23 | Güncelleme: 17:27:00
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Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay için katıldığı festivalde iki gecede 200 bin TL harcandı.
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Dubai'de yapılan Uluslararası Arap Festivali Ödülleri töreninde (DIAFA) en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Yeşilçay, ödülünü almak üzere gittiği Dubai'de el üstünde tutuldu.
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Dubai'de bir otelde konaklayan Nurgül Yeşilçay'a tesisin en pahalı odası olan ‘Kraliyet Köprü Suiti'nin tahsis edildiği öğrenildi.
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3 yatak odası, 1 salon, 2 teraslı, özel uşaklı, 1000 metrekare genişliğindeki suitin gecelik fiyatı 100 bin TL.
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Festival komitesinin Dubai'de iki gece kalan Yeşilçay için 200 bin TL ödeme yaptığı öne sürüldü.
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ONUR DUYUYORUM
Yeşilçay, ödül aldığı gecenin teşekkür konuşmasında şöyle dedi: “İlk kez Dubai'ye geliyorum. Gördüğüm ilgiden, Arap fanlarımla buluşmaktan çok mutluyum.
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Arap dünyasının önemli isimleriyle aynı kategoride yarışmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum.”
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