Ece Erken'den Erhan Çelik açıklaması

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Bu yorumun ardından Erken, Gülben Ergen'e dert yandı: "Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın, çok kırıldım, çok üzüldüm, sabahtan beri gözyaşım dinmedi.. En ufak alakam olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın. Geç oldu ama yine de teşekkür ederim, yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu, teşekkür ederim."