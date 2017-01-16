Melek kaçırılıyor

Celal’in Sarp ve Melek arasındaki ilişkiyi öğrenip çılgına döneceği “İçerde”ye, yaşananlardan habersiz tatile çıkmaya hazırlanan Melek’in Coşkun’un adamları tarafından kaçırılması damga vuracak
SHOW TV’nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi “İçerde”, sürprizlerle örülü, heyecan yüklü bir bölümle daha karşımızda. Coşkun, Yaşar adında bir adama gider. Bu adam hakkında bildikleriyle Celal’e karşı işbirliği yapabileceğini düşünmektedir.
Yeşim, Celal’e DNA testi yaptırdığını, Melek’le arasındaki gerçeği bildiğini söyler. Yeşim bu sırrı yıllardır sakladığı için Celal’e çok öfkelidir. Melek’in Celal’le arasını bozmak ister ve Sarp’la Melek’in ilişkisini söyler. Celal duyduklarına inanamaz, çılgına döner. Sarp’ın derhal Davut’un deposuna getirilmesini emreder. Melek bavullarını toplamış, seyahate çıkmak üzeredir. Celal’le yaşananlardan sonra uzaklaşmaya ihtiyacı vardır. Sarp’ı arar, iki bileti olduğunu söyleyip kendisiyle gelmesini ister.