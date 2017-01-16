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Nazan Öncel
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Nazan Öncel, fit haliyle göz doldurdu

Nazan Öncel, önceki akşam Kartal'da bir mekanda sahne aldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:51:19 Güncelleme: 12:22:37

Siyah mini tulumuyla sahneye çıkan ünlü popçu, sahne performansının yanı sıra fit haliyle göz doldurdu. Kısa zamanda 13 kilo veren sanatçı, sırrını hayranlarıyla paylaştı: “Altı ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. İki beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere ‘vegan’ diyeti yapıyorum.”

‘Madalyon’ isimli şarkısına klip çekmeye hazırlandığını açıklayan Öncel, yeni imajının herkesi şaşırtacağını söyledi.

HT MAGAZİN

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