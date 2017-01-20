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Mesut Özil, Hadise'nin peşinde

20 Ocak 2017 Cuma, 09:16:44

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    Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le genç kızların sevgilisi Hakan Sabancı, Hadise için karşı karşıya geldi.

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    Takvim'in haberine göre; Arsenal'de oynayan yıldız futbolcu Mesut Özil'in güzel popçu Hadise'nin peşinde olduğu ortaya çıktı.

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    Adı Arsenalli yıldız futbolcuyla 2011'de aşk dedikodularına karışan seksi popçu, geçtiğimiz aylarda ise çapkın playboy Sabancı'yla kaçamak yapmıştı. Uzun bir aranın ardından ünlü sanatçıyla 2016 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelen yıldız futbolcu, Hadise'nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptı.

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