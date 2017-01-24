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Mustafa Uğurlu
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Mustafa Uğurlu: ‘Çağatay ve Aras kendini aşmış’

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘İçerde’de canlandırdığı Yusuf Müdür karakteriyle gündemde olan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Cihangir’de görüntülendi

24 Ocak 2017 Salı, 11:32:37 Güncelleme: 11:39:55

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Uğurlu, “Aşk hayatım süper, her şey çok güzel devam ediyor. ‘İçerde’ dizisinde rol almaktan çok memnunum, tepkiler de süper. Dizide rol alan tüm oyuncular kaliteli ve işlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’ye gıpta ediyorum, kendilerini aşmışlar. Çocuklar işlerini çok iyi yaptıkları için sette oyalanmadan işimizi bitiriyoruz ve özel hayatımıza da zaman kalıyor” sözleriyle rol arkadaşlarına övgüler yağdırdı.

Serkan ÖZTÜRK / HT MAGAZİN

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