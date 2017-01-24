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Kemal Doğulu ile Kadir Doğulu'nun acı günü

24 Ocak 2017 Salı, 15:11:58 İHA

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    Ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşlerin babası hayatını kaybetti. 

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    Mersin'de göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba Rasim Doğulu'nun cenazesinde, Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.

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    Edinilen bilgiye göre, Mersinli olan ve Mersin'de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası 63 yaşındaki Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 28 saniye önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN GERİDE KALANLARA SABIRLAR VERSİN.. MEKANI CENNET OLSUN..
  • Misafir 20 saat önce
    Allah Rahmet Eylesin,Mekanı Cennet Olsun,Geride Kalanlarına Sabırlar Versin.
  • Misafir 20 saat önce
    başınız sağolsun zor malasef
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