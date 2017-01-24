24 Ocak 2017 Salı, 15:11:58 | Güncelleme: 16:50:02
İHA
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Ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşlerin babası hayatını kaybetti.
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Mersin'de göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan baba Rasim Doğulu'nun cenazesinde, Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin acılarını yakınları paylaştı.
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Edinilen bilgiye göre, Mersinli olan ve Mersin'de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası 63 yaşındaki Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı.
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Hastaneye kaldırılan Rasim Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasim Doğulu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen Mersin'e geldi.
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Rasim Doğulu, bugün öğle namazına müteakip Güneykent Mezarlığında göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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Babalarının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşler de gözyaşlarına hakim olamadı.
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Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı. Definin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.