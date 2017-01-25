Ata Demirer’in filmi ‘Olanlar oldu’ zirvede

GİŞEYE SÖMESTR DOPİNGİ

SİNEMA salonları doldu taştı! Geçen yılın son bölümünde art arda yaşanan terör saldırılarından olumsuz etkilenen sinema sektörü, yeni yılla birlikte yükselişe geçti. ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filminin gösterime girmesiyle hareketlenen salonlar, sömestr tatilinin başladığı hafta sonunda adeta dolup taştı. Sinema sektörü 20-22 Ocak tarihlerindeki toplam seyirci sayısıyla tüm zamanların en iyi sömestr açılışına imza atmış oldu.

Ata Demirer imzalı ‘Olanlar Oldu’ 522 salonda gösterildi.

‘OLANLAR OLDU’ ZİRVEDE

1 milyon 314 bin biletin kesildiği geçen hafta sonunda ‘Olanlar Oldu’ 319 bin seyirciyle zirvede yer alırken ikinci sıradaki ‘Çalgı Çengi İkimiz’i 297 bin kişi izledi. Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın başrolünü oynadığı film, gösterimdeki üçüncü haftasında 1 milyon 963 bin seyirci sayısına ulaştı. Animasyon türündeki Moana’nın 218 bin, ‘Kötü Çocuk’un 127 bin kişi tarafından izlendiği hafta sonunda ‘Pepee: Birlik Zamanı’ filmi ise 40 bin seyirciyi salonlara çekti.

‘Çalgı Çengi İkimiz’, 515 salonda seyirciyle buluştu.

YERLİ FİLMLERİN GİŞESİ

(20-22 Ocak)

Olanlar Oldu 319.176

Çalgı Çengi İkimiz 297.579

Kötü Çocuk 127.231

Hep Yek 2 71.049

Dağ 2 58.690

Pepee: Birlik Zamanı 40.150

Dönerse Senindir 15.329

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