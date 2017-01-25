Sema Şimşek: ‘Mankenlik diye bir meslek kalmadı’

Çanakkale'nin Biga Belediyesi’nce düzenlenen ‘Biga İndirimli Alışveriş Günleri’ sokakları şenlendirdi. Çanakkaleliler, Sema Şimşek, Günay Musayeva ve Yağmur Ayaz gibi modellerin görev aldığı sokak defilesine büyük ilgi gösterdi. Defileden sonra açıklamalar yapan Sema Şimşek, genç mankenleri eleştirdi. Mankenlik yarışmalarını kazananların mankenlik yapmadığını, oyunculuğa yöneldiğini söyleyen Şimşek, “Yarışmayı aracı olarak kullanıyorlar. Çünkü mankenlik diye bir meslek kalmadı. Bizim dönemimizde bu bir işti. Ekmeğimizi bu işten kazanıyorduk” dedi.

‘BİR DAHA EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Şimsek, kendisine eski eşi Burak Hakkı’nın “Bir daha evlensem yine Sema’yla evlenirim” şeklindeki açıklaması hatırlatıldığındaysa şunları söyledi: “Bir daha evlilik düşünmüyorum. Burak’la çok iyi dostuz. Oğlumuz Rüzgâr bize ne zaman ihtiyaç duyarsa yanında olacağız. Burak son nefesime kadar hayatımda olacak.”

Yeni projelerini müjdeledi

‘Biga İndirimli Alışveriş Günleri’ kapsamında konser veren Aydilge, konserden sonra gazetecilerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, “Kiralık Aşk’ın jenerik müziği bana 14 ödül getirdi. Dizi müzikleri yapmayı sürdüreceğim. Yeni albüm ve single çalışmam da var” dedi.

Serkan ÖZTÜRK / HT MAGAZİN