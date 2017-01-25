FİSKOS
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Sema Şimşek
FİSKOS

Sema Şimşek: ‘Mankenlik diye bir meslek kalmadı’

Çanakkale’de podyuma çıkan ünlü manken Sema Şimşek, genç mankenleri eleştirdi. Mankenlik yarışmalarını kazananların oyunculuğa yöneldiğini söyleyen Şimşek, “Yarışmaları aracı olarak kullanıyorlar. Çünkü mankenlik diye bir meslek kalmadı. Bizim dönemimizde bu bir işti. Ekmeğimizi bu işten kazanıyorduk” dedi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:05:35 Güncelleme: 11:08:59

Çanakkale'nin Biga Belediyesi’nce düzenlenen ‘Biga İndirimli Alışveriş Günleri’ sokakları şenlendirdi. Çanakkaleliler, Sema Şimşek, Günay Musayeva ve Yağmur Ayaz gibi modellerin görev aldığı sokak defilesine büyük ilgi gösterdi. Defileden sonra açıklamalar yapan Sema Şimşek, genç mankenleri eleştirdi. Mankenlik yarışmalarını kazananların mankenlik yapmadığını, oyunculuğa yöneldiğini söyleyen Şimşek, “Yarışmayı aracı olarak kullanıyorlar. Çünkü mankenlik diye bir meslek kalmadı. Bizim dönemimizde bu bir işti. Ekmeğimizi bu işten kazanıyorduk” dedi.

‘BİR DAHA EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Şimsek, kendisine eski eşi Burak Hakkı’nın “Bir daha evlensem yine Sema’yla evlenirim” şeklindeki açıklaması hatırlatıldığındaysa şunları söyledi: “Bir daha evlilik düşünmüyorum. Burak’la çok iyi dostuz. Oğlumuz Rüzgâr bize ne zaman ihtiyaç duyarsa yanında olacağız. Burak son nefesime kadar hayatımda olacak.”

Yeni projelerini müjdeledi 

‘Biga İndirimli Alışveriş Günleri’ kapsamında konser veren Aydilge, konserden sonra gazetecilerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, “Kiralık Aşk’ın jenerik müziği bana 14 ödül getirdi. Dizi müzikleri yapmayı sürdüreceğim. Yeni albüm ve single çalışmam da var” dedi.

Serkan ÖZTÜRK / HT MAGAZİN

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çağla Şıkel, Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış
FİSKOS

Kaderin böylesi! Eski eşi sevgilisine övgüler yağdırmış. ...
Gamze Topuz: ‘Kızımı, Tümer’le tanıştırmadım’
FİSKOS

‘Kızımı, Tümer’le tanıştırmadım’
Azra Akın, çocukluğuna geri döndü
FİSKOS

Çocukluğuna geri döndü
Ata Demirer’in filmi ‘Olanlar oldu’ zirvede
FİSKOS

Seyirci salona döndü
Yeşim Salkım: ‘Sevgili değil arkadaşız’
FİSKOS

‘Sevgili değil arkadaşız’
Kemal Doğulu ile Kadir Doğulu'nun acı günü
FİSKOS

Kemal - Kadir Doğulu kardeşlerin acı günü
Ünlülerin evleri
FİSKOS

İşte 'Sultan'ın yeni sarayı!

Ünlü isimlerin makyajsız halleri
FİSKOS

"Çekmeyin oğlum, makyaj yok"