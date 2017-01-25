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Deli Aşk
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‘Deli Aşk’ın ilk tanıtım filmi yayınlandı

CMYLMZ Fikir Sanat ile Nu Look’un yapımcısı olduğu ‘Deli Aşk’ın tanıtım filmi yayınlandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:58:34 Güncelleme: 12:31:24

Emrah Kaman’ın canlandırdığı Ekrem ile ünlü şarkıcı Hakan Altun arasında geçen eğlenceli bir hesaplaşma sahnesini içeren tanıtım filmi, ‘Deli Aşk’ın konusu hakkında merak uyandırdı. Ekrem’den hesap soran Altun’un nasıl bu duruma düştüğü filmin gösterime gireceği 10 Mart’ta gözler önüne serilecek.

CEM YILMAZ KONUK OYUNCU 

Yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar’ın yaptığı film, Maraş dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediniyor. Cem Yılmaz, filmde konuk oyuncu olarak yer aldı. 

HT MAGAZİN 

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