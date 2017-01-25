Emel Müftüoğlu'nun paylaşımı tepki çekti

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, önceki gün Instagram sayfasında evde dolaşan bir ceylanın fotoğrafını paylaştı ve altına "Mercan geldi, hoş geldi. Bu kadar evcil ceylan göreniniz var mı?" yorumunu yaptı.

Paylaşımı görenler Emel Müftüoğlu'nun evinde ceylan beslediğini düşündü. Üstelik bazı hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi ve "O hayvanın yeri ev değil, doğaya daha çok yakışır" mesajları atarak sanatçıya ceylanı doğal ortamına bırakmasını öğütledi.

Ceylanı görüntülediği evin kendisinin olmadığını söyleyen Emel Müftüoğlu ise Duymayan Kalmasın programına "Burası Silivri'de bir arkadaşıma ait çiftlik evi, benim evim değil... Hayvanlar evcileşmiş. Evin içinde dolaşıyorlar. Bana 'Doğaya daha çok yakışır' şeklinde mesajlar atıldı ama doğadalar zaten" açıklamasını yaptı.