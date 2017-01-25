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Esra Sönmezer, "Mustafa Erdoğan benim sadece arkadaşım olabilir. Gülben Ergen ile evleneceklerse Allah mutlu etsin. Fakat evlenmek isteyen biri bu tür mesajlar atmaz insanların peşine düşmez. Ona ilgi duymuyorum. Bana ilgi duyabilir ya da hisleri vardır ama bu beni ilgilendirmiyor” dedi.