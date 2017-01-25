Esra Sönmezer'den Mustafa Erdoğan hakkında şaşırtan iddia
25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:16:50 | Güncelleme: 16:25:27
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"Bir de Bizden Dinleyin" programında magazin yorumculuğu yapan Esra Sönmezer, Mustafa Erdoğan'ın yaklaşık 3 seneden beri kendisine mesajlar attığını ve bu durumun kendisinde sıkıntı yarattığını belirtti.
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Programda Mustafa Erdoğan'ın eski eşi Gülben Ergen'le tekrardan bir araya gelebileceğinin konuşulması üzerine Esra Sönmezer, bunun pek mümkün olmadığını söyleyerek Mustafa Erdoğan'la ilgili şok itiraflarda bulundu.
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Esra Sönmezer, "Kendisinin bana ısrarla attığı mesajlar var. Cevap vermiyorum ama artık yeter" dedikten sonra kendisine gelen mesajlardan birini canlı yayında okudu.
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Esra Sönmezer, mesajda Mustafa Erdoğan'ın "Cevap vermek nezakettir. Bu ne kabalık. Senin gibi zarif bir kıza yakışmıyor. İlk ve sonsuz buluşalım" yazdığını söyledi.
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Esra Sönmezer, "Mustafa Erdoğan benim sadece arkadaşım olabilir. Gülben Ergen ile evleneceklerse Allah mutlu etsin. Fakat evlenmek isteyen biri bu tür mesajlar atmaz insanların peşine düşmez. Ona ilgi duymuyorum. Bana ilgi duyabilir ya da hisleri vardır ama bu beni ilgilendirmiyor” dedi.