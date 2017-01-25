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Esra Sönmezer'den Mustafa Erdoğan hakkında şaşırtan iddia

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:16:50

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    "Bir de Bizden Dinleyin" programında magazin yorumculuğu yapan Esra Sönmezer, Mustafa Erdoğan'ın yaklaşık 3 seneden beri kendisine mesajlar attığını ve bu durumun kendisinde sıkıntı yarattığını belirtti.

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    Programda Mustafa Erdoğan'ın eski eşi Gülben Ergen'le tekrardan bir araya gelebileceğinin konuşulması üzerine Esra Sönmezer, bunun pek mümkün olmadığını söyleyerek Mustafa Erdoğan'la ilgili şok itiraflarda bulundu.

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    Esra Sönmezer, "Kendisinin bana ısrarla attığı mesajlar var. Cevap vermiyorum ama artık yeter" dedikten sonra kendisine gelen mesajlardan birini canlı yayında okudu. 

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