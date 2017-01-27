FİSKOS
27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti Amerika'dan ev mi alıyor?

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:32:29

  • 1
    1 | 12

    Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun Amerika'dan ev almaya karar verdiği öne sürüldü.

  • 2
    2 | 12

    Amerika'ya hayran olduğunu sürekli dile getiren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.

  • 3
    3 | 12

    Los Angeles'dan ev arayışına başladığı iddia edilen Sarıoğlu'na oğlu Sarp ve kardeşi Yaprak'ın eşlik ettiği konuşulurken ilk açıklama geldi.

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300