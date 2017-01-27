FİSKOS
Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti Amerika'dan ev mi alıyor?
25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:32:29 | Güncelleme: 27 Ocak 2017 Cuma, 13:18:20
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Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu'nun Amerika'dan ev almaya karar verdiği öne sürüldü.
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Amerika'ya hayran olduğunu sürekli dile getiren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz hafta Kaliforniya'ya gitti.
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Los Angeles'dan ev arayışına başladığı iddia edilen Sarıoğlu'na oğlu Sarp ve kardeşi Yaprak'ın eşlik ettiği konuşulurken ilk açıklama geldi.
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Yağmur Sarıoğlu'nun yakın çevresine yaptığı açıklamada çıkan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
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Sabri Sarıoğlu daha önce de 'Şişhane'den otel aldı' haberleriyle gündeme gelmişti.
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Amerika'da Tarkan, Kenan Doğulu, Sibel Can ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlülerin de evleri bulunuyor.
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