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Caner Erkin: Akıl sağlığından yoksun...

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:03:11

Nafakasını ödemediği için Caner Erkin'e icra takibi başlatan Asena Erkin'e, yıldız futbolcudan çok sert yanıt geldi. İşte Asena-Caner geriliminde yaşananlar...

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    Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinden 3 gün sonra yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay, bu kez oğlunun giderleri için ikinci bir icra takibine gitti. Bunun üzerine açıklama yapan Caner Erkin çok sert ifadeler kullandı.

     

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    Kendi için 120 bin TL oğlu için de 451 bin TL icra takibi başlatan Asena Atalay, alacağını boşandığı aile mahkemesinin kararına dayandırdı.

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    12 maddelik ödemesini liste olarak sıralayan Asena Atalay'ın oğlu için talepleri arasında en yüksek miktar 89 bin 100 lira ile kira masrafı ve 60 bin lira ile eğitim gideri yer alıyor.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 32 dakika önce
    Düş yakadannnnn
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