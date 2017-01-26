Beşiktaşlı milli futbolcu Caner Erkin'in 2 Ocak'ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinden 3 gün sonra yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan eski eşi Asena Atalay, bu kez oğlunun giderleri için ikinci bir icra takibine gitti. Bunun üzerine açıklama yapan Caner Erkin çok sert ifadeler kullandı.
Sağlık harcamaları 12 bin TL, eğitim giderleri 60 bin TL, bakıcı masrafları 42 bin TL, ulaşım masrafları 36 bin TL, giyim masrafları 12 bin TL, gıda masrafları 36 bin TL, müzik eğitimi 24 bin TL, spor masrafları 15 bin TL, tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL, barınma giderleri 32 bin 338 TL, barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL, barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL
"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim"
"Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım."
"Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum. Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."